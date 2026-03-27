У Росії почався бунт після ударів по важливих портах - соцмережі (відео)

Поліція в РФ.

Останніми днями на території країни-агресорки Росії були атаковані порти та важливі НПЗ. У Мережі з’явилися відео заворушень робітників в Усть-Луги, що у Ленінградській області.

Про це повідомив Телеграм-канал Exilenova+.

За даними ресурсів, вночі проти 27 березня бунт стався в порту, який напередодні атакували Сили оборони України. Зазначається, що невдоволення розпочалося серед робітників, більшість з яких мігранти. Їх нібито не пустили на зміну.

Після цього розпочалися сутички з охороною терміналу. На одному з відео видно, як автомобіль на великій швидкості, ймовірно, охоронців влетів у натовп людей. За інформацією Телеграм-каналу, чимало людей затримали поліція та спецпризначенці ОМОНу.

Водночас ресурс «Tengrinews.kz» пише, що серед бунтарів були громадяни Казахстану. Зазначається, що інцидент дійсно стався у селищі Усть-Луга на території вахтового містечка 26 березня.

Казахське МЗС інформує, що заворушення нібито сталося на об’єкті будівельної компанії «Велестрой», яка зокрема спеціалізується на роботах нафтогазового та електроенергетичного комплексу.

«За попередніми даними, учасників інциденту затримано правоохоронними органами Росії для з’ясування обставин», — заявили в МЗС Казахстану.

Атаки на порти в Росії

Вже кілька ночей поспіль Ленінградська область РФ перебуває під атакою дронів. Телеграм-канали повідомили, що 23 березня було уражено один із найбільших нафтових портів РФ на Балтиці. Місцева влада підтвердила факт атаки та заявила про нібито роботу ППО.

Вночі 25 березня дрони знову вгатили по стратегічних портах. Зокрема, під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК-Усть-Луга». Він займається переробкою газового конденсату та експортом нафтопродуктів.

Вночі проти 27 березня було повторно уражено нафтоналивні порти «Усть-Луга» та «Приморськ». Вони є найбільшими у Ленінградській області та забезпечують значну частку експорту російських нафтопродуктів.