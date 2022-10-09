У Росії починається розкол еліт по лінії генералів: експерт розповів, чому в Кремлі зненавиділи Путіна

У Росії еліта відкрито заявляє про свою неприязнь до Путіна.

У Росії починається розкол еліт у колі генералів, а пересічні росіяни масово змінюють свою думку про війну в Україні.

Про це розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков, повідомляє УНІАН.

"Розкол еліт починається по лінії генералів. Це перша лінія розлому. Друга лінія – за географічним принципом... Регіони починають потихеньку обурюватися", – розповів Гудков.

За його словами, еліта ненавидить Путіна. До того ж, висловлює свою неприязнь відкрито.

"Він (Путін - ред.) їх позбавив всього. Це не припущення, це факт. У мене є така інформація від представників високопоставлених сімей російської еліти. Вони не приховують своєї ненависті та неприязні до Путіна. Питання тільки в тому, наскільки ці настрої можуть бути відкритими, і наскільки вони там ескаліруются у результаті поразок, які терпить путінська армія в Україні. Вони наростають", – сказав Гудков.

Російський опозиціонер заявив, що, внаслідок цього, російський диктатор Володимир Путін почав зачисту російських генералів.

"Вони будуть призначені зрадниками, бездарями, які все розікрали, про*рали. Вони будуть призначені крайніми та "цапами відбувайлами", - припустив Гудков.

Настрої у Росії щодо війни в Україні

У Кремлі з’являються перші сміливці, які висловлюють Путіну незгоду. Так, американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

Тим часом російські генерали усвідомлюють значні провали своєї армії у війні проти України і бояться застати той момент, коли буде оголошена капітуляція.

Водночас у Москві розпочались арешти військових. Це може бути пов'язане з підготовкою до перевороту, або боротьбою між "вежами Кремля", а саме між Міноборони РФ та ФСБ.

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