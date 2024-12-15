У Росії починають запроваджувати продуктові карточки

У Калінінградській області РФ спеціальні талони на придбання продуктів будуть роздавати насамперед пенсіонерам.

Губернатор Калінінградської області РФ анонсував запровадження продуктових карточок у цьому російському регіоні від 2025 року. У російському парламенті вважають, що таку ініціативу потрібно поширити на всій території Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з фінансового ринку Анатолія Аксакова.

За його словами, ініціатива калінінградського губернатора “має здорову основу”, оскільки у такий спосіб бідні росіяни “за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя”.

У Калінінградській області РФ продуктові карточки будуть роздавати насамперед пенсіонерам з доходом, нижчим за прожитковий мінімум. Також до списку отримувачів, найімовірніше, увійдуть багатодітні сім'ї та інші “незахищені категорії громадян”.

Раніше в низці російських регіонів влада вже намагалася запровадити продуктові талони.

У 2023 році в містах Вільний і Ціолковський Амурської області видавалися картки з лімітом 2000 рублів на людину за умови доходів, нижчих за прожитковий мінімум. Запускали експеримент електронних продуктових сертифікатів у 2023 році також в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. А нещодавно на Камчатці запровадили карточки на рибу.

Як відомо, перед розвалом Радянського Союзу більшість споживчих товарів та продуктів можна було придбати у магазинах лише за спеціальними талонами.

Нагадаємо, Росію охопила цінова криза на ринку масла, від початку року цей популярний продукт здорожчав більш, ніж на чверть, через проблеми місцевих виробників. Щоб задовольнити попит, влада РФ експортує масло з ОАЕ та Туреччини.

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