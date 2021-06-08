У Росії поціновувачі яскравих фото знищили макове поле

Жінка хотіла зняти квіти з повітря, але замість цього виявила безліч стежок.

У Краснодарі блогери та інші поціновувачі гарних фото витоптали макове поле.

Про це повідомила одна з місцевих жительок та виклала відео у соцмережі.

Жінка хотіла зняти квіти з повітря, але замість цього виявила безліч стежок.

Нагадаємо, на початку травня на Волині відбувся фестиваль тюльпанів. Місцеві його вже охрестили Волинською Голландією. Відбувається він уже вчетверте - другий рік поспіль із карантинними застереженнями.

А у Закарпатській області можна було помилуватися цвітінням крокусів.

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