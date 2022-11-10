У Росії погрожують "добити" енергосистему України через успіхи ЗСУ на Херсонщині

У Росії почали відкрито погрожувати Україні на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.

Російські депутати закликають своїх військових "добивати" енергосистему України напередодні зими, аби в українців "не було навіть шансів подумати, що в період зимового похолодання будуть комфортні умови для проживання".

Таку заяву у своєму Телеграмі зробив депутат Держдуми РФ Андрій Луговий.

Він заявив, що "необхідно продовжувати удари по енергетичній інфраструктурі України та Києва, вселяючи хаос та паніку у тилах" українців, аби у зимовий період виснажити "злочинний режим Зеленського" та війська, "кинуті ним на березі Дніпра".

Крім того, Луговий вважає, що "наступним кроком необхідне завдання масованих потужних ударів на знищення всіх форм переправи через річку Дніпро". Мовляв, після цього "все угруповання військ України буде відрізане від комунікацій з доставки боєприпасів та іншого матеріально-технічного забезпечення".

Водночас Луговий вважає "адекватним і правильним" рішення Суровікіна щодо виведення військ з Херсона, яке депутат російської Держдуми називає "маневром зі зміцнення оборони на лівому березі Дніпра".

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав командувачу окупаційної армії Сергію Суровікіну наказ про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра. Проте українська влада і військове командування не поспішають радіти і заявляють, що ознак масового відходу окупантів поки не видно.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливого відступу військ РФ із Херсона.

Тим часом у Баштанському районі Миколаївської області ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка.

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