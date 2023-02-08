У Росії погрожують "військовими наслідки для всієї Європи та світу" у разі відправлення Україні винищувачів

Британія планує розпочати навчання для першої групи українських пілотів вже цієї весни.

Британський уряд розглядають можливість надання Україні винищувачів. Посольство Росії відреагувало на це і пригрозило "військовими наслідки для всього європейського континенту".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Постачання Британією винищувачів Києву матимуть військово-політичні наслідки для європейського континенту та всього світу", - цитує кремлівське видання Риа Новости.

Нагадаємо, після зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським, який 8 лютого перебуває із закордонною поїздкою у Британії, прем'єр-міністр цієї країни Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

Тим часом речник прем'єр-міністра Британії розповів, що Британія планує розпочати навчання для першої групи українських пілотів вже цієї весни.

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