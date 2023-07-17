У Росії погрожують захопити Сувалкський коридор за допомогою "вагнерівців" з Білорусі

У російській Держдумі заявили, що їм "дуже потрібен" Сувалкський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю.

Очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення заявив, що ПВК "Вагнера" відправили до Білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше.

Про це пише "Крим.Реалії".

"Є такий Сувалкський коридор... І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібен", - заявив Картаполов.

Сувалкський коридор / Фото: Крим.Реалії

За його словами, у Білорусі створено "ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години".

Слід зазначити, що президент Литви Гітанас Науседа у червні на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вже заявляв, що для дієвого захисту Сувалкського коридору необхідно розмістити в Литві бригади союзників по НАТО.

Сувалкський коридор - сухопутний коридор між Білоруссю і Калінінградською областю РФ, названий так за розташованим на ньому польським містом Сувалки. Російські пропагандисти згадують його у зв'язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території з'єднало б Калінінградську область і Білорусь, "відрізавши" від інших країн НАТО Литву, Естонію і Латвію.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що завжди називав Калінінградську область РФ "своєю". Про це він сказав на зустрічі з російським губернатором цього регіону.

Наразі відомо, що деякі підрозділи ПВК "Вагнера" вже прибули на територію Білорусі. У Мережі з’явилося відео, на якому видно пересування автодорогою у Білорусі частини колони найманців, які в ніч проти 15 липня перетнули російсько-білоруський кордон і попрямували до наметового табору в селі Цель, що під Осиповичами.

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