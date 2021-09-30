У Росії поліцейські прийшли з обшуком до батьків головного редактора сайту "The Insider"

У Росії поліцейські прийшли з обшуком до батьків головного редактора сайту "The Insider"

Більше жодних подробиць про обшук та його причини нічого не повідомляється.

У Росії поліцейські прийшли з обшуком до батьків шефредактора видання "The Insider" Романа Доброхотова.

Про це у Twitter 30 вересня повідомляє "РБК".

Полицейские пришли с обыском к родителям шеф-редактора The Insider (признан в России иностранным агентом) Романа Доброхотова. — РБК (@ru_rbc) September 30, 2021

Як пише "Радіо Свобода", до батьків журналіста прийшли о шостій ранку в Москві. Сам Доброхотов живе в сусідній квартирі, але наразі перебуває за кордоном.

У липні у Доброхотова і його батьків вже відбувався обшук у справі про наклеп, у якій журналіст фігурує як свідок. Ідеться про розслідування "The Insider" про імовірні зв’язки нідерландського блогера Макса ван дер Верффа з російськими спецслужбами. Як пише "Радіо Свобода", Ван дер Верфф вважає, що Доброхотов його оббрехав, виступивши з твердженнями, що той отримував від російського Міністерства оборони гроші за публікації про збитий у 2014 році малайзійський "Боїнг".

Варто зазначити, що видання "The Insider", яке зареєстроване в Латвії та відоме резонансними розслідуваннями про роботу російських спецслужб, у РФ визнане іноземним агентом.

Нагадаємо, що у Росії від 2017 року Держдума дозволили визнавати закордонні ЗМІ іноземними агентами. 23 квітня 2021 року на сайті російського Мінюста повідомили, що міністерство ухвалило рішення про віднесення "Медузи" до "іноземних агентів" "на виконання вимог чинного законодавства Російської Федерації". Слідом за "Медузою" до цього списку потрапили і низка інших ЗМІ.

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