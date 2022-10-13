У Росії політичні та бізнес-еліти заговорили про можливий переворот — The Washington Post

Весь російський бізнес страждає від того, що відбувається, тому в РФ починають з’являтися радикальні настрої.

У Росії представники так званої "еліти" починають говорити про можливу зміну керівництва. Настільки рішучих розмов у РФ не було вже понад 20 років, які править у Росії диктатор Володимир Путін.

Про це пише видання The Washington Post.

"Ми почали входити до революційної ситуації. Усі чекають на зміну того, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть жорсткіших дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю", — розповів анонімний співрозмовник видання.

У Росії чиновники та представники бізнесу "спустошені та пригнічені" через численні санкції усього світу. Ці ж таки санкції стають причиною скорочення бюджету. Ще одним потужним ударом стане офіційне запровадження максимальної ціни на російську нафту. Таким чином, кожна погана для РФ новина з фронту в Україні стає новим ударом по російській економіці, кажуть анонімні росіяни.

"Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Усі заморозили свої інвестиційні плани", — заявив він.

У РФ кажуть, що очікування про те, що Росія може перенаправити торговельні потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, також швидко розвіюються. Казахстан почав блокувати вантажі з європейськими товарами до Росії, а китайці зупиняють деякі постачання.

"Всі зовсім засмучені. Настрій дуже поганий", — кажуть анонімні джерела видання.

Зазначається також, що Путін завдав масованих ракетних ударів по Україні, аби "прикрити" масштабний відступ окупантиів на багатьох напрямках. Але і цей ефект збережеться, вочевидь, не довго.

"На полі бою є й інші проблеми… Я не думаю, що це (масовані ракетні удари по Україні - ред.) зніме тиск (всередині РФ - ред.)", — каже один з московських бізнесменів.

Крім того, у РФ починають говорити про те, що їм не вистачить ракет для довгої війни в Україні. Мовляв, ракети виробляють, але не у великих масштабах, а от резерви стрімко закінчуються.

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"Зрозуміло, що військова чи політична перемога неможлива. Але й програш неможливий. Це перетворюється на шахову ситуацію, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за інший, а не рухатися неможливо", — каже один зі співрозмовників видання.

Оптимізм серед російської еліти, який ще можна було помітити влітку, теж швидко "випарувався", а примусова мобілізація завдала ще більшого удару по популярності Путіна. Ситуація може ще більше ускладнитися, коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів.

"Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві",— кажуть у РФ.

При цьому мало хто в Москві вірить, що Путін завдасть тактичного ядерного удару. Мовляв, у цьому випадку "в нього не залишиться карт", та й Китай може заблокувати це, адже "цю скриньку Пандори китайці відкривати не хочуть".

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь вважає, що у Кремлі зараз йде запекла боротьба між двома групами, які хочуть повністю отримати владу. За його словами, російський президент-диктатор Володимир Путін уже втратив вплив у Кремлі.

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