У Росії полковники МВС критикують Путіна на тлі заколоту Пригожина

Кремль не витримав вчорашнього випробовування, яке організував ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин. Спроби заколоту свідчить про те, що зміни у керівництві країни-агресора РФ неминучі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Зазначається, що зокрема, високопосадовці МВС чи не вперше дозволяють собі критикувати диктатора Путіна і сумніватися в його всемогутності та авторитеті.

"У кремлівських кулуарах наразі активно обговорюють ймовірність відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Обговорення ймовірних кандидатів стало однією з головних тем у РФ, а серед найчастіше згадуваних імен – колишній особистий охоронець Путіна, нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін, а також військові злочинці Сергій Суровікін та Михайло Мізинцев", - йдеться у повідомленні.

Проте на тлі останніх подій зміни навряд чи відбудуться у Міноборони та Генштабі навряд чи відбудуться, і Шойгу разом із Герасимовим залишаться на своїх посадах

"Події в РФ зацікавили і без того некерованих окупантів із загону "Шторм Z". За попередніми даними, загарбники "Шторм Z" надані 49-й загальновійськовій армії на Херсонському напрямку влаштували справжній бунт. Вони відмовилися виходити на позиції та заявили командуванню, що мають намір висуватися в РФ на допомогу "вагнерівцям", - пише телеграм-канал.

Тим часом, у кажуть, що у РНБО вважають, що «бунт» Пригожина - це перший етап демонтажу путінської системи.

Додамо, що у неділю, 25 червня, Північна Корея оголосила про свою підтримку будь-якого рішення російського керівництва щодо нещодавнього “збройного повстання” найманців ПВК “Вагнер”, так званого "путчу Пригожина".

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