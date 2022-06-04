У Росії помер бізнесмен, якого Велика Британія звинувачувала в отруєнні ексспівробітника ФСБ Литвиненка

Дмитру Ковтуну було 57 років.

У Москві помер 57-річний бізнесмен Дмитро Ковтун, якого Великобританія звинувачувала у смертельному отруєнні колишнього співробітника КДБ та ФСБ Олександра Литвиненка.

Про смерть Ковтуна повідомив другий фігурант справи про отруєння Литвиненка депутат Держдуми Андрій Луговий.

"Швидко помер мій близький і вірний друг Дмитро Ковтун, для нас це непоправна та важка втрата", — цитує Лугового пропагандистське росЗМІ РІА "Новости".

Джерело в оточенні Ковтуна заявило, що причиною смерті нібито стали наслідки коронавірусу.

Дмитро Ковтун помер в одній із московських лікарень.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Його отруїли радіоактивним полонієм у 2006-му році в Британії. Литвиненко на той час жив у Королівстві, вже вийшла його книжка "ФСБ підриває Росію", співпрацював з британською розвідкою Мі-6 і мав репутацію особистого ворога Володимира Путіна. 21 вересня 2021 року суд підтвердив причетність до його вбивства ексофіцерів ФСБ. І хоча замість 3,5 мільйона євро компенсації Марині Литвененко суд призначив лише 100 тисяч - він став першою судовою інстанцією, яка публічно визначила винною Росію.

Новини світу: ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка

Читайте також: