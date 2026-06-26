Сергій Іванов / © із соцмереж

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У Росії на 74-му році життя помер Сергій Іванов — один із найближчих і найдавніших соратників президента РФ Володимира Путіна, який понад два десятиліття обіймав ключові посади в уряді та Кремлі.

Про це повідомила «Єдина ліга ВТБ», де Іванов був почесним президентом, пише The Moscow Times.

Причину смерті офіційно не повідомляють.

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Водночас, за даними The Moscow Times, останнім часом у російських політичних колах ширилися чутки про тяжку хворобу колишнього високопосадовця.

Що відомо про Сергія Іванова

Іванов і Путін були ровесниками та познайомилися ще в 1970-х роках під час спільної служби в Ленінградському управлінні КДБ.

Кар’єрний злет Іванова відбувався паралельно з приходом Путіна до влади:

1998 рік: став заступником Путіна, коли той очолив ФСБ.

1999–2001 роки: обіймав посаду секретаря Ради безпеки РФ.

2001–2007 роки: очолював Міністерство оборони РФ попри те, що мав за плечима лише місяць строкової служби.

2007 року Сергія Іванова розглядали як головного наступника Путіна на посаді президента, коли той мав тимчасово пересісти до крісла прем’єра. Проте вибір зрештою впав на Дмитра Медведєва, а Іванов отримав посаду віцепрем’єра.

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Згодом, 2012-го, після повернення Путіна до Кремля, Сергій Іванов очолив Адміністрацію президента РФ.

Останні роки та «почесна відставка»

За інформацією джерел, ставлення Іванова до державної служби суттєво змінилося 2014 року після трагічної загибелі його старшого сина Олександра в ОАЕ.

Уже 2016-го Іванов пішов у так звану «почесну відставку», пересівши до крісла спецпредставника президента з питань екології та транспорту. Цю останню офіційну посаду він залишив у лютому 2026 року.

Ексзаступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко, коментуючи смерть Іванова, зазначив, що з ним, на відміну від багатьох інших членів путінської команди, «можна було спілкуватися та дискутувати».

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Аналітики також проводять історичні паралелі, зауважуючи, що нинішнє оточення Кремля почало йти з життя приблизно в тому ж віці, що й найближчі соратники Леоніда Брежнєва наприкінці 1976–1982 років (зокрема, міністр оборони Гречко, прем’єр Косигін та ідеолог Суслов).

Нагадаємо, раніше штучний інтелект Grok назвав найімовірніший рік, коли російський президент Володимир Путін може померти. Формулюючи відповідь, ШІ опирався на інформацію, доступну з відкритих джерел.

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