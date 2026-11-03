У Росії помер творець однієї з найвідоміших бойових отрут "Новачок": що відомо про смерть (фото)

Отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері Фото ілюстративне / © Associated Press

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У Росії помер Володимир Углєв — один із розробників бойової отруйної речовини «Новачок». Її, зокрема, застосували для отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про смерть Углєва 3 листопада повідомило видання The Insider.

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Володимиру Углєву був 81 рік. За інформацією журналістів, він помер ще 26 жовтня. Останні роки науковець жив в Анапі.

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Володимир Углєв Фото The Insider

Широку увагу до його особи привернули події 2018 року, коли після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері Углєв дав низку інтерв’ю засобам масової інформації. У 2020 році, після отруєння Олексія Навального, він також коментував властивості «Новачка».

Углєв також консультував журналістів The Insider під час розслідувань щодо застосування цієї отруйної речовини російськими спецслужбами. Зокрема, видання публікувало матеріал про те, хто і як виготовляє «Новачок» у Росії.

Що відомо про розробника «Новачка»

Володимир Углєв народився 20 вересня 1946 року в російському Кіровську. 1975 року закінчив Московський хіміко-технологічний інститут імені Дмитра Менделєєва за спеціальністю «хімія та технологія біологічно активних речовин».

Після навчання він працював старшим науковим співробітником у Волзькій філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ). Там він працював від 1975-го до 1990 року. Ця установа, зокрема, брала участь у розробці бойових отруйних речовин.

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Як раніше писало The Insider, до офіційного знищення хімічної зброї розробкою речовин класу «Новачок» також займався 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії, розташований у селищі Шихани-2 Саратовської області. Саме там до 1990 року Углєв працював над створенням перших зразків цієї отрути.

Зазначимо, що «Новачок» — це сімейство високотоксичних бойових речовин нервово-паралітичної дії. Їх внесено до переліку заборонених хімічних речовин відповідно до рішень Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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