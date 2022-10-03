У Росії помер учений, звинувачений у шпигунстві на користь Китаю

Російський науковець у сфері гідроакустики, 78-річний професор Валерій Мітько понад два роки перебував під домашнім арештом через звинувачення у державній зраді.

У неділю, 2 жовтня, у Санкт-Петербурзі помер президент Арктичної академії РФ, колишній офіцер ВМФ, професор Валерій Мітько. Понад два роки він перебував під домашнім арештом у справі про держзраду.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його адвокатів.

Останнім часом до підозрюваного у держзраді науковця все частіше викликали швидку та відвозили до лікарні. Кілька днів тому він повернувся зі стаціонару на ношах. Вдома на нього чекала дружина — лежача хвора.

За версією слідства, вчений передав секретні матеріали спецслужбам Китаю під час поїздки до цієї країни. Його захист запевняв, що всі дані було взято з Інтернету.

Валерія Мітька затримали у лютому 2020 року, а у липні звинуватили у державній зраді.

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Згідно з інформацією асоціації громадських організацій ветеранів ВМФ, Мітько - капітан першого рангу запасу, начальник кафедри гідроакустики Військово-морської академії з 1990 року. Служив на Тихоокеанському флоті на посадах начальника радіотехнічної служби — командира бойової частини зв'язку надводного корабля та атомного підводного човна.

Науковець був член-кореспондентом Санкт-Петербурзької інженерної академії, академіком Російської академії природничих наук, членом редколегії журналу "Технічна акустика", членом редакційної ради видавництва "Суднобудування".

Також Валерій Мітько займав посаду президента регіональної громадської організації Арктична громадська академія наук Санкт-Петербурга, яка з 2008 року входить до складу Міжнародної асоціації громадських організацій ветеранів ВМФ та підводників.

Нагадаємо, раніше вчений-фізик із Новосибірська Дмитро Колкер, якого також підозрювали у держзраді та шпигунстві на користь Китаю, помер у Москві, куди його доставили після арешту російські спецслужби.

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