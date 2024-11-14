В Росії вперше помітили далекобійну гаубицю КНДР (фото)

У Росії, ймовірно, вперше зафіксували північнокорейську самохідну 170-мм гаубицю M1989 Koksan, яку перевозили залізницею.

Знімки цієї техніки були оприлюднені російськими пропагандистськими ЗМІ.

Наразі точний час і місце зйомки залишаються невідомими. Раніше рух опору "АТЕШ" заявляв, що російські військові проходять навчання на північнокорейських артилерійських установках, що може вказувати на подальшу військову співпрацю між Росією та КНДР.

Північнокорейська САУ M1989 Koksan в Росії / Фото: Фото з відкритих джерел

Характеристики гаубиці

Гаубиця M1989 Koksan виділяється унікальним 170-мм калібром, який, у поєднанні з довгим стволом, забезпечує дальність стрільби до 40 км звичайними снарядами і до 60 км – активно-реактивними. Водночас темп стрільби цього озброєння обмежений 1-2 пострілами за 5 хвилин.

Здатність M1989 Koksan вражати цілі на значній відстані переважає можливості більшості російських ствольних артилерійських систем, які мають значно меншу дальність стрільби, за винятком радянської 203-мм гармати 2С7 "Піон".

Історія створення

M1989 Koksan — важка 40-тонна самохідна артилерійська установка з Північної Кореї, вперше представлена на параді в місті Коксан у 1989 році. Ця система є розвитком попередньої моделі М1978, створеної у 1970-х роках як стратегічний засіб ураження цілей на великих дистанціях.

На практиці M1978 отримала бойове застосування під час ірансько-іракської війни, коли іранська армія використовувала її для масованих артилерійських ударів на великі відстані, зокрема у знаменитій битві при Басрі у 1987 році.

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Сьогодні M1989 Koksan становить значну загрозу, адже може завдавати контрбатарейних ударів по українських позиціях із застосуванням активно-реактивних боєприпасів, ефективно протидіючи системам на кшталт PzH2000, CAESAR і 2С22 "Богдана". Окрім того, у разі постачання цих систем Росії, вона отримає доступ до арсеналу 170-мм боєприпасів, запаси яких у Північній Кореї зберігалися незалученими до цього часу.

Нагадаємо, розвідка вперше перехопила розмову військових КНДР на Курщині.

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