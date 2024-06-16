У Росії посадили в СІЗО громадянина Казахстану за вигуки "Слава Україні" у відділку поліції

У Росії чоловіка затримали через матюки у громадському місці. Вже у відділку поліції він викрикнув "Слава Україні", за що отримав ще жорсткіше покарання.

Громадянина Казахстану арештували у Росії за слова "Слава Україні". Його помістили у СІЗО на 13 діб.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона".

Ревдинський міський суд Свердловської області РФ заарештував на 13 діб громадянина Казахстану Андрія Хохлова, який у відділі поліції вигукував "Слава Україні".

Хохлова 4 червня затримали на вулиці через те, що він матюкався. У відділі поліції чоловік у присутності силовиків почав "розмахувати руками" і кричати "Слава Україні".

Поліцейські склали на чоловіка протоколи про дрібне хуліганство через матюки в громадському місці та про демонстрацію екстремістської символіки через слова "Слава Україні". Суд визнав цю фразу "атрибутикою вітання екстремістських організацій УНА-УНСО і "Правий сектор".

Винним за обома статтями чоловіка визнали наступного дня після затримання. За першим протоколом йому призначили 500 рублів штрафу, за другим - 13 діб адміністративного арешту. Хохлов визнав провину і розкаявся. Він пояснив, що вигукував "Слава Україні" в поліції, оскільки був п'яний.

Нагадаємо, у Російському Благовєщенську п'яний водій влетів у натовп людей на тротуарі, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Ще кілька осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.

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