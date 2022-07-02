У Росії посеред вулиці вирізають фари з автомобілів через дефіцит запчастин

У Росії посеред вулиці вирізають фари з автомобілів через дефіцит запчастин

У Росії через дефіцит запчастин, почали вирізати деталі з автомобілів просто посеред вулиці.

Йдеться про злочинну схему, коли невідомі вирізають з автомобілів фари, яких на російському ринку вже немає.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Лента.ру".

"Умільці з Єкатеринбурга буквально з м'ясом вирізають деталі із корпусів машин. Все тому, що зараз ціна на фари починається від 50 тисяч рублів - і це ще на найпопулярніші", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Корольов Московської області, яке називають "космічною столицею" Росії, зі складу оборонного підприємства викрали понад 7 тонн титану. Ця сировина використовується для виготовлення деяких типів бойових ракет.

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