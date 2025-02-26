У Росії поскаржилися на масовану атаку дронів на Краснодарський край

В районі Анапи було чутно до десяти вибухів, у місті працюють сили протиповітряної оборони.

У Росії безпілотники проводять масштабну атаку на військові обʼєкти ворога на території Краснодарського краю.

Про це повідомляють місцеві тееграм-канали.

Повідомляється про вибухи в Анапі, а атож про призупинення роботи аеропорту в Сочі.

Місцеві жителі повідомлять, що в районі Анапи було чутно до десяти вибухів, у місті працюють сили протиповітряної оборони.

"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в аеропорту міста Сочі ввели план "Килим", який забороняє прийом та виліт літаків.

Раніше повідомлялося, що рязанський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів.

Ми раніше інформували, що безпілотники атакували російську авіабазу "Хмеймім" у Сирії.

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