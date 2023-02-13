У Росії поскаржилися на нашестя вошей: атакують Самару

У Самарській області збільшилась кількість людей, які хворіють педикульозом.

У Самарській області Росії місцеві мешканці стали вдвічі частіше хворіти на педикульоз.

Про це пишуть місцеві ЗМП з посиланням на статистику Самарастат.

Зазначається, від минулого року лікарі фіксують збільшення захворювань у два рази.

У грудні 2022 року педикульоз вперше виявили у 52 мешканців області. У той час, як за той же період 2021 року воші були виявлені у 25 самарців.

Нагадаємо, у навчальному центрі Міноборони в Єлані стався спалах педикульозу серед мобілізованих. Все через те, що їм не вистачає місць для миття.

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