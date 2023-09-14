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У Росії поскаржилися, що морські дрони атакували корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії поскаржилися, що морські дрони атакували корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов"

Чорноморський флот РФ / Фото: УНІАН

У Міноборони РФ стверджують, що нібито усі дрони були збиті. 

У Міністертсві оборони Росії заявили про атаку морськими дронами України по патрульному корабелю Чорноморського флоту "Сергій Котов", який дислокувався в акваторії Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства країни-терористки.

"14 вересня близько 05.00 збройними силами України здійснено спробу атакувати п'ятьма безекіпажними морськими катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря", - ниють у Росії. 

У Міноборони РФ стверджують, що нібито усі дрони були збиті. 
 
"Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля", - сказано у заяві.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли про потужні вибухи в Євпаторії у ніч проти 14 вересня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибух в Криму! Окупанти заявляють про атаку десятьма крилатими ракетами

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Дата публікації
Перегляди
1265
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