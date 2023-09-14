У Росії поскаржилися, що морські дрони атакували корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов"

У Міноборони РФ стверджують, що нібито усі дрони були збиті.
У Міністертсві оборони Росії заявили про атаку морськими дронами України по патрульному корабелю Чорноморського флоту "Сергій Котов", який дислокувався в акваторії Чорного моря.
Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства країни-терористки.
"14 вересня близько 05.00 збройними силами України здійснено спробу атакувати п'ятьма безекіпажними морськими катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря", - ниють у Росії.
У Міноборони РФ стверджують, що нібито усі дрони були збиті.
"Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля", - сказано у заяві.
Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли про потужні вибухи в Євпаторії у ніч проти 14 вересня.
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