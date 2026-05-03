У Росії посилюють цензуру: під ударом навіть класична література та поезія

У Росії посилюється тиск на культурний сектор: під репресії потрапляють книжки, пісні та навіть класична література. Такі тенденції свідчать про розширення контролю Кремля над суспільством на тлі затяжної війни проти України та внутрішньої нестабільності.

За даними The Washington Post, нещодавно силовики провели обшуки у найбільшому російському видавництві. Під час рейду вилучили тисячі книжок, а керівника компанії затримали за звинуваченнями у поширенні так званої “ЛГБТ-пропаганди”.

Окрім цього, у країні запровадили нові правила для літератури: книги, в яких згадуються наркотики, повинні мати спеціальні попередження. Через страх покарання видавці почали масово додавати такі маркування навіть до класичних творів — зокрема до поезії Олександр Пушкін, а також творів Микола Гоголь і Михайло Булгаков.

Аналітики зазначають, що подібні кроки нагадують радянські практики цензури. Кремль таким чином намагається посилити контроль над суспільством і зберегти підтримку консервативної частини населення на тлі втоми від війни та економічних проблем.

Загалом у Росії спостерігається ширше згортання свобод: під тиск потрапляють не лише політичні опоненти, а й митці, музиканти та інтелектуали, які можуть висловлювати альтернативну позицію. Це свідчить про системне посилення репресивної політики всередині країни.

