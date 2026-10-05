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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії посилили санітарний контроль: пасажирів перевіряли просто в літаку

Додатковий контроль запровадили через зростання захворюваності на Covid-19.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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У Шереметьєво пасажирів рейсу з Бангкока перевіряли тепловізорами

У Шереметьєво пасажирів рейсу з Бангкока перевіряли тепловізорами / © скрін з відео

В аеропорту Шереметьєво в Москві пасажирів рейсу з Бангкока деякий час не випускали з літака. Перед виходом із салону людей перевірили за допомогою тепловізора.

Про це повідомляють російські ЗМІ, пише Главком.

Після посадки літака на борт зайшли співробітники санітарно-карантинного контролю. Вони перевіряли температуру пасажирів безпосередньо в салоні й дозволили залишити літак лише після завершення процедури.

За даними російських медіа, додатковий контроль пов’язаний зі зростанням захворюваності на Covid-19 у Таїланді.

Тепловізори дають змогу швидко виявляти людей із підвищеною температурою, яка може бути одним із симптомів інфекційного захворювання.

Від початку 2026 року в Таїланді зареєстрували близько 140 тисяч випадків Covid-19. Приблизно 65 тисяч із них припали на сезон дощів. У країні також циркулює підтип коронавірусу NB.1.8.1, який Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла до варіантів, за якими ведеться спостереження.

У Росії також перевіряють інформацію про можливий випадок чуми

Окремо в Іркутській області Росії після смерті співробітниці протичумного інституту запровадили карантинні заходи та ізолювали контактних осіб. За даними ЗМІ, йдеться приблизно про 189 людей, а обмеження торкнулися кількох медичних закладів.

У медіа з’являлися повідомлення про підозру на легеневу форму чуми, однак офіційного лабораторного підтвердження діагнозу наразі немає. На Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові також запровадили масковий режим, а очільниця Роспотребнадзору Анна Попова прибула до регіону.

За ситуацією стежать і у США. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки не вважає її приводом для тривоги, але продовжує моніторинг.

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