У Росії повалили кремлівську “свастику” — конструкцію у вигляді літери Z (фото)

У Росії повалили кремлівську “свастику” — конструкцію у вигляді літери Z (фото)

Міська влада вирішує, чи вдасться відновити цей символ російської агресії в Україні.

У російській Костромі невідомі зламали світлову конструкцію у вигляді літери Z, яку було встановлено в центрі міста всього два тижні тому — на знак підтримки воєнних дій Росії в Україні.

Про це повідомляє видання “Подъем" з посиланням на регіональне управління російського МВС.

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“Співробітники поліції розбираються в обставинах інциденту. Вжито заходів, спрямованих на встановлення особи та розшук зловмисника, причетного до псування конструкції”, - цитують офіційне повідомлення. За якою статтею притягатимуть до відповідальності порушника – за хуліганство чи дискредитацію збройних сил Росії – в поліції не уточнили.

У виданні зауважили, що ця конструкція перебувала в досяжності камер відеоспостереження.

В адміністрації міста повідомили, що поки вирішують, чи можливе відновлення об'єкта.

Двометрова світлова конструкція у вигляді літери Z з’явилася у Сусанінському сквері 18 березня, як повідомляли російські ЗМІ, з ініціативи “громадських організацій” на знак підтримки російських військових в Україні. Дату встановлення вибрали не випадково - до роковин анексії українського Криму РФ.

Нагадаємо, раніше студентів Казанського державного університету зібрали на дивний флешмоб, під час якого вони салютували, викидуючи вперед та вгору праву руку. Цей жест нагадує нацистське привітання часів Другої світової війни.

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