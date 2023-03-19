У Росії повідомили про безпілотник, що впав у Тульській області

Безпілотник, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності виявлено в Тульській області.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство.із посиланням на комітет регіону з регіональної безпеки.

На місці працюють оперативні служби, лише додають в агентстві. Ні фото, ні підтверджень незалежних джерел не надано.

БПЛА, за повідомленням ЗМІ, впав "далеко від житлових будинків, загрози населенню та інфраструктурі немає".

Нагадаємо, на початку березня в Тульській області РФ чули вибух, пізніше ЗМІ показали фото воронки і заявляли, що причиною може бути безпілотник.

Тоді йшлося про інцидент в селищі Березовський у Киреєвському районі.

Пізніше комітет Тульської області з регіональної безпеки повідомив, що вранці в лісосмузі, на відстані 600 м від населеного пункту виявили вирву від вибуху діаметром 1,5 м.

Тим часом 18 березня Львівську область атакували 6 іранських безпілотників. ППО України вдалося збили три дрони, але ще три дрони влучили в нежитлові приміщення.

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