У Росії повідомили про наслідки нічного бою з повстанцями в Інгушетії: відео

У північнокавказькій республіці Інгушетія, яка входить до складу Російської Федерації, група із шести місцевих повстанців дала бій спецпідрозділу російської ФСБ. Увечері в суботу, 2 березня, російські силовики намагалися затримати бойовиків у квартирі багатоповерхівки в місті Карабулак. У відповідь вони відкрили вогонь.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, бій тривав майже 16 годин.

Бійці силових структур путінського режиму здійснювали безладний обстріл житлових будівель у кварталі бойового зіткнення, використовуючи стрілецьке та важке озброєння, включаючи гранатомети. В результаті під вогонь силовиків потрапляли навіть будинки, розташовані поблизу.

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Російська влада запевнила, що мешканців довколишніх будинків евакуювали. Однак, в місцевих пабліках повідомили про госпіталізацію мирних мешканців з вогнепальними пораненнями.

Лише близько полудня неділі, 3 березня, стрілянина затихла. Російська влада повідомила про ліквідацію усіх шести бойовиків. Жоден з них не склав зброю і не здався. Про втрати серед силовиків не повідомляється.

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У соцмережах повідомляють, що бій із спецпризначенцями ФСБ вела група Амірхана Гуражева, якій минулого року вдалося здійснити кілька успішних нападів на російських силовиків, зокрема на пост ДПС.

Нагадаємо, напередодні у місті Карабулак в Інгушетії російська влада запровадила режим антитерористичної операції, після чого силовики розпочали бій із невідомими, які перебували у квартирі на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

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