У Росії повідомили про нічну атаку дронів на НПЗ у Волгограді
У ніч проти 19 серпня російські офіційні джерела заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Волгограді. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на даху лікарні й території НПЗ, однак жертв не зафіксовано.
За даними російських пабліків, ЗМІ та офіційних осіб, у ніч проти 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді.
З посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, йдеться про те, що внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння на покрівлі одного з корпусів лікарні № 16 та на території НПЗ. Лікарі повідомляють, що намагалася працювати служба пожежогасіння, а постраждалих немає.
Раніше НПЗ пережив кілька подібних атак: зокрема, у ніч на 13 серпня також повідомлялося про удар по Волгоградському НПЗ, а ще раніше — у січні 2025 року.
Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойла» у Волгограді.