Світ
277
1 хв

У Росії повідомили про нічну атаку дронів на НПЗ у Волгограді

У ніч проти 19 серпня російські офіційні джерела заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Волгограді. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на даху лікарні й території НПЗ, однак жертв не зафіксовано.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

За даними російських пабліків, ЗМІ та офіційних осіб, у ніч проти 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді.

З посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, йдеться про те, що внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння на покрівлі одного з корпусів лікарні № 16 та на території НПЗ. Лікарі повідомляють, що намагалася працювати служба пожежогасіння, а постраждалих немає.

Раніше НПЗ пережив кілька подібних атак: зокрема, у ніч на 13 серпня також повідомлялося про удар по Волгоградському НПЗ, а ще раніше — у січні 2025 року.

Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойла» у Волгограді.

