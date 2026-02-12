У Росії повністю заблокували роботу популярного месенджера

WhatsApp / © Associated Press

Реклама

У Росії після блокування популярного відеохостинга YouTube повністю припинили роботу месенджера WhatsApp.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що російські засоби масової пропаганди почали скаржитися на те, що домен сервісу видалили з DNS Роскомнадзора. У результаті російські інтернет-провайдери більше не можуть зіставити доменне ім’я з IP-адресою, через що сервіс стає недоступним без використання VPN.

Реклама

Крім того, за інформацією місцевих видань, WhatsApp зник із записів російської Національної системи доменних імен (НСДІ).

Також повідомляється, що домени whatsapp.com та web.whatsapp.com більше не відображаються у НСДІ. Водночас технічний домен whatsapp.net, який використовується для роботи месенджера, а також домен швидких посилань wa.me наразі залишаються у списках системи.

У Центрі стратегічних комунікацій раніше пояснювали, що блокування WhatsApp у РФ є елементом примусу до переходу на месенджер Max. Цей сервіс повністю контрольований російськими спецслужбами і позиціонується владою як «турбота про безпеку» громадян, тоді як фактично йдеться про запровадження тотального цифрового контролю.

Раніше повідомлялося, що раніше у РФ заборонили голосові дзвінки у WhatsApp та Telegram, щоб нібито зменшити кількість шахрайських викликів.

Реклама

Ми раніше інформували, що російський диктаторський режим вирішив обмежити доступ жителям РФ до сервісу YouTube.