У Росії працівники пропагандистського каналу подарували дітям порожні пакунки та заявили, що "подарунки вкрали"

Російські волонтери обурені діями працівників пропагандистського каналу.
У Росії працівники програми "Модний вирок", яка виходить в етері пропагандистського "Першого каналу" подарували дітям із онкоцентру 4 мішки порожніх коробок.
Про це повідомляє російське видання daily.afisha.ru.
Російська волонтерка Вікторія Бірюкова розповіла, що працівники пропагандистського телеканалу заявили, що передають дітям із онкоцентру 4 мішки подарунків. Проте всередині були лише порожні упаковки.
Після скандалу творці програми "Модний вирок" спочатку заявили, що подарунки поцупили.
"Мені сказали організатори, що подарунки вкрали, що вони напишуть заяву до поліції. Поки що тиша", - написала російська волонтерка.
Згодом працівники пропагандистського каналу пояснили, що нібито передали дітям порожні коробки через "помилку". Вони пообіцяли 3 січня подарувати дітям справжні подарунки.
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