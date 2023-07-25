У Росії президент шахового клубу жорстоко побив суддю і двох гравців шахівницею

У пітерському шаховому клубі президент побив головного суддю та ще двох людей.

Президент шахового клубу "Петрівська тура" у Санкт-Петербурзі РФ жорсткого побив шахівницею трьох осіб – викладача-суддю і двох гравців.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Конфлікт між керівником та підлеглим стався після прохання про підвищення на посаді.

Найсерйозніші травми отримав суддя клубу – 64-річний чоловік, у нього черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом носа, різані рани на обличчі та голові. Також судді частково відрізали вухо. Стан потерпілого, який потрапив до лікарні, оцінюється як тяжкий.

Як пишуть ЗМП, у ніч проти 20 липня 36-річний президент клубу Олександр Волков та 63-річний суддя Сергій Відякін розпивали алкоголь у зв'язку з Днем шахів. Після чого Відякін попросив у Волкова підвищення на посаді, але той відмовив.

Не погодившись із рішенням керівництва, Відякін штовхнув президента клубу, а той у свою чергу, схопивши шахівницю сильно побив підлеглого.

Президента шахового клубу затримано, на нього заведено кримінальну справу.

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