У Росії пригрозили "невідворотними наслідками", якщо підтвердиться "український слід" у вибуху на Кримському мосту

У Держдумі РФ заявили, що відповідь на вибух на Керченському мосту буде жорсткою, але "не обов'язково в лоб".

Росія погрожує "невідворотними наслідками" нібито якщо підтвердиться "український слід" у вибуху на Кримському мосту.

Про це заявив очільник комітету Держдуми з міжнародних справ та лідера ЛДПР Леонід Слуцький.

"Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мосту, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб", - заявив він.

Слуцький каже, що Росія нібито має великий досвід боротьби з "терористами", тому "це мають зрозуміти ті, хто використовує такі терористичні методи".

Російський депутат розкритикував усіх, хто радіє вибухам на Кримському мосту, зокрема згадав очільника естонського МЗС Урмаса Рейнсалу.

"Це не просто НП. Це може бути акт гостероризму, якому, як ми бачимо, вже аплодують у європейських столицях. Українські підрозділи спеціального призначення з подією, виявляється, вітає глава естонського МЗС", - обурився російський політик.

При цьому він наголосив, що "Крим забезпечений усім необхідним, а стійкості кримчан можна позаздрити". До того ж, за словами Слуцького, "Росія відновить все у найкоротший термін", а транспортне сполучення з півостровим нібито зруйнувати не вдасться, "так само, як і посіяти паніку серед населення".

Тим часом місцеві жителі повідомляють, що на півострові почалася паніка серед росіян, які приїхали до Криму на "бархатний сезон". Самі кримчани очікують, що після вибуху на Кримському мосту, почнеться звільнення півострова.

Крім того, за словами військового експерта Олександра Мусієнка, у тимчасово окупованому українському Криму "прокидається" дедалі більше проукраїнських настроїв. У Росії ці події називають "випадками екстремізму", чисельність яких невпинно росте.

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