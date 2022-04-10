У Росії примусово вивезеним українцям погрозами видають паспорти РФ — Денісова

Жінок, пенсіонерів та осіб з інвалідністю погрозами змушують писати заяви для отримання російських паспортів.

Росія почала видавати паспорти громадянам України, яких примусово вивезли до різних регіонів країни-агресора.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, жінок, пенсіонерів та осіб з інвалідністю погрозами змушують писати заяви для отримання російських паспортів.

"Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів", — пише Денісова.

Уповноважена ВР переконана, що такі дії окупанта спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", — наголосила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з проханням врахувати ці факти порушення Росією прав людини в Україні.

Нагадаємо, жителів тимчасово окупованого Ізюма на Харківщині російські окупанти примусово вивозять на територію РФ. Крім того, у місті Токмак Запорізької області українських медиків примушують підписувати так звані "контракти" з російським МОЗ.