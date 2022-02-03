У Росії припиняють мовлення Deutsche Welle: у відомстві Лаврова заявили про "заходи у відповідь"

У Росії припиняють мовлення Deutsche Welle: у відомстві Лаврова заявили про "заходи у відповідь"

Також відбудеться закриття російського корпункту та анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро DW.

Після заборони мовлення у Німеччині російського пропагандистського телеканалу RT DE (раніше "Russia Today") у МЗС Російської Федерації оголосили про рішення Москви припинити супутникове та інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle в Росії.

Відповідну заяву зовнішньополітичного відомства Росії опубліковано на офіційному сайті у четвер, 3 лютого.

У російському МЗС наголосили, що це тільки перший етап заходів у відповідь у зв'язку з рішенням німецького медіарегулятора щодо RT DE.

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Окрім припинення супутникового та іншого мовлення Deutsche Welle, відбудеться закриття російського корпункту, анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро DW та ініціювання процедури розгляду питання про визнання телерадіокомпанії іноземним ЗМІ, що виконує функції іноагента.

Також заплановано розпочати формування “переліку представників державних та громадських структур ФРН, причетних до обмеження мовлення RT DE та іншого тиску на російського медіаоператора, яким буде заборонено в'їзд на територію Росії”. У відомстві Лаврова зауважили, що публікація цього переліку не передбачається.

"Інформація про наступні етапи заходів у відповідь буде своєчасно опублікована", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше закриття пропагандистського каналу у Москві називали "політично обумовленим тиском".

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