У Росії привітали з днем військово-морського флоту зображенням крейсера "Москва": скриншот

Башкирське видання проілюструвало привітання з днем ВМФ Росії картинкою із зображенням російського крейсера “Москва”, який було потоплено українськими ракетами.

У неділю, 31 липня, коли в Російській Федерації святкували день Військово-морського флоту, видання “Бакалинские зори” із республіки Башкортостан опублікувало двозначне привітання для російських моряків. Поряд із текстом, в якому вихваляють доблесть російського флоту, було розміщено зображення крейсера “Москва”, який успішно знищили українські воїни ракетами “Нептун”.

Після того, як Мережею розійшлися скриншоти цього сумнівного привітання, видання зняло картинку, тривалий час публікація була не ілюстрованою.

У самому тексті згадується історія цього свята та визначні дати з історії флоту. Про війну, яку веде РФ в Україні та участь в ній російських кораблів не згадується.

Нагадаємо, раніше у російській Тюмені місцевих мешканців привітали з днем військово-морського флоту РФ плакатом з американським судном "Джордж Буш".

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