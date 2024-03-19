У Росії призначили нового командувача Чорноморського флоту: що відомо про Моісеєва

У російському Кронштадті провели церемонію призначення тимчасового виконуючого обов'язки головкому ВМФ. Ним став адмірал Олександр Моісеєв.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Ті втрати кораблів, які останнім часом були, мабуть, і призвели до того, що така потреба (заміна головнокомандувача – ред.) виникла", – заявив член комітету з оборони Віктор Соболєв.

Як пише The Moskow Times, Олександр Моїсеєв народився у Калінінградській області. Раніше командував Північним флотом та Чорноморським флотом. У 2011 році отримав звання Героя Росії за "випробування новітньої зброї" та успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення.

Втрати Чорноморського флоту РФ: коротко

Українські військові продовжують знищувати російські кораблі в акваторії Чорного моря. Вони ліквідували третину з 80 військових суден ЧФ РФ. Також досить багато одиниць пошкоджені.

Зокрема, йдеться про: крейсер "Москва", рятувально-буксирне судно "Василь Бех", розвідувальний корабель "Іван Хурс", великі десантні кораблі "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков", ракетний катер "Івановець", підводний човен "Ростов-на-Дону" патрульний корабель "Сергей Котов" та інші судна.

Британська розвідка вважає, що саме через це Кремль відставив головнокомандувача Чорноморського флоту Миколу Євменова.

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