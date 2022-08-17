У Росії призначили нового очільника Чорноморського флоту: хто ним став

У Росії призначили нового очільника Чорноморського флоту. Ним став віце-адмірал Віктор Соколов.

Публічного заходу, присвяченого призначенню, не було, і, найімовірніше, не буде нібито через "жовтий рівень терористичної небезпеки" у місті.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Наказ був головкому про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

За словами видання, наразі Соколов нібито "приймає справи". Однак видання пише, що в умовах так званої "спецоперації" "ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення".

Хто такий Соколов?

Народився у 1962 році. Одружений. Має двох синів.

З 2006 по 2010 роки був заступником командувача.

З 2010 по 2012 роки обіймав посаду командувача Приморською флотилією різнорідних сил Тихоокеанського флоту (Владивосток).

З 2012 по 2013 роки вже був командувачем Кольською флотилією різнорідних сил Північного флоту (Мурманська область).

З 2013 по 2019 роки - заступник командувача Північного флоту.

З 2020 по 2022 роки - начальник Військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова (Санкт-Петербург).

Нагадаємо, диктатор агресорки Росії Володимир Путін вдався до кадрових змін у Чорноморському флоті. Одна із причин такого рішення - вибухи в анексованому Криму. Експерт Центру оборонних стратегій Сергій Риженко називає це "кінцевою точкою для ухвалення рішення".

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