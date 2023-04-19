У Росії проблеми з виробництвом нової зброї для війни, але Москва має великі запаси старої - CSIS

Агресорка Росія через вплив західних санкцій має труднощі з виробництвом нового озброєння для війни в Україні. Втім, Москва має в запасі достатньо старої зброї.

Про це йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Зазначається, російська армія змушена ремонтувати та ставити до ладу танки старих моделей. Адже РФ "просто немає ресурсів для створення нових, а західні санкції не дозволяють їй знайти комплектувальники та інструменти, необхідні для збирання сучасного танка". Таким чином, наголошують аналітики, "російські збройні сили перебувають у стані занепаду". Втім, попри це, окупанти мають достатньо вогневої сили, щоб продовжувати війну.

Фахівці CSIS зауважують, що Кремль може черпати поповнення техніки із запасів часів холодної війни й навіть старіших, щоб спробувати кількістю компенсувати відставання. На думку аналітиків, "рівень російських збройних сил з погляду сучасного обладнання, ймовірно, знизиться, принаймні найближчим часом".

До слова, у звіті повідомляють, що втрати країни-агресорки від початку повномасштабної війни склали від 1845 до 3511 танків. Зокрема, й найновіші - Т-72Б3. Також CSIS з посиланням на дані проєкту Oryx наголошують, що станом на минулий тиждень були візуальні докази знищення, пошкодження, залишення або захоплення понад 500 російських танків Т-72Б3 різних модифікацій.

Росії також бракує сучасних обладнань для оптичних систем. Раніше їх імпортували з Франції. Тепер РФ не може придбати їх через санкції. Натомість країна встановлює старіші. Також замість європейських кулькових підшипників, що потрібні для виробництва транспортних засобів, росіяни встановлюють китайські та малайзійські, а вони значно поступаються якістю.

Як повідомлялося, країна-агресорка Росія у червні цього року збирається відновити виробництво ракет Х-50. Це дозвукові крилаті ракети. Їх РФ вже застосовувала під час масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури України. Українська ППО збивати такі цілі.

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