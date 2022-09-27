У Росії продають свічки, які "рятують" від мобілізації (фото)

У російському місті Тюмені один із езотеричних магазинів продає свічки під назвою "Забудь мене, військкомате".

Про це повідомляє місцеве видання "Новини Тюмені".

Продавці запевняють, що ці “магічні” предмети врятують росіян, яким загрожує мобілізація, від призову до армії. Ціна питання — всього 750 рублів, що, звичайно, значно менше, ніж розмір хабаря для військового комісара.

В описі товару зазначено, що свічка "заморозить" стосунки з військкоматом, дозволить жити комфортно без призову на службу, а справа призовника просто “загубиться” десь у нетрях відомства.

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"Працівники військкомату просто забудуть про вас, свічка закриває від військкомату. Ця свічка постійно притягує в життя сприятливий збіг обставин і потрібні ситуації", — переконують росіян винахідливі продавці.

Автори оголошення не дають гарантій і не уточнюють, в який саме спосіб слід використовувати “магічний” предмет, чи необхідні для цього певні умови чи замовляння.

Жартівники кажуть, що таку свічку корисно розпалювати в архівах військкомату, де зберігаються паперові справи, які легко загоряються, а найбільший ефект від неї при застосуванні в комплекті із "коктейлем Молотова" у приміщенні військкомату.

Нагадаємо, що росіяни після оголошення мобілізації почали тікати з Росії. Станом на 25 вересня черги на російсько-грузинському кордоні сягнули 16 кілометрів.

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