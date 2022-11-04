У Росії продовжують приховану мобілізацію під виглядом формування "добровольчих" загонів - IWS

Мобілізовані росіяни часто хворіють, сплять на вулиці та голодують

Російське Міністерство оборони продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом формування "добровольчих" загонів.

Мобілізація продовжується попри заяви російського диктатора Володимира Путині її закінчення, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, шо у Карелії та Кабардино-Балкарії чоловіки продовжують отримувати повістки у військомати.

Аналітики ISW повідомляють, що так званими "добровольцями" можуть стати як чоловіки зі знятою судимістю, так і чоловіки будь-якого віку та стану здоров'я, навіть якщо мають офіційний статус інваліда.

Тим часом вже мобілізовані чоловіки часто сплять на вулиці та голодують, при чому на фронт їх часто кидають без будь-якої підготовки.

Крім того, були зафіксовані випадки хуліганства.

"Військова поліція РФ звернулася до поліції за допомогою у наведенні порядку після того, як понад 350 п’яних мобілізованих прибули на вокзал у Бєлгородській області", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату 195 тисяч рублів мобілізованим та іншим громадянам, які заключили контракт під час "спецоперації" в Україні та проходять військову службу у ЗС РФ.

Російські телеграм-канали повідомляють про численні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних їм грошей. Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до мобілізованих протестувальників, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів.

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