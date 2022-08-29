У Росії продюсера серіалу про маніяка Чикатило посадили на понад 5 років за підкуп поліцейських

Для знімання однієї зі сцен російський продюсер сплатив правоохоронцям 400 тисяч рублів, щоб вони перекрили вулицю в центрі Москви.

Продюсера російського серіалу “Чикатило” Дмитра Большакова засудили до 5,5 років ув'язнення за підкуп поліцейських.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Большакова звинуватили в тому, що для знімання однієї зі сцен він сплатив правоохоронцям 400 тисяч рублів, щоб вони перекрили вулицю в центрі Москви.

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Як уточнює видання, дільниця російської столиці, де знімався серіал “Чикатило”, перебувала під контролем Федеральної служби охорони (ФСО) Російської Федерації. Побачивши на своїй території знімальну групу, співробітники відомства попросили від продюсера дозвіл на знімання. Незабаром Большакова та поліцейських, причетних до справи, заарештували.

В результаті суд відправив продюсера на 5,5 року до колонії, а двох поліцейських, які погодилися на цю пропозицію – до 7,5 та 8,5 року відповідно.

Нагадаємо, після початку війни з Україною з Росії пішли Disney, Sony, Warner Bros, Universal та інші. Замість шедеврів світового кінематографу росіяни тепер переглядатимуть старі радянські фільми.

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