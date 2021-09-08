Під Москвою прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: чимало людей постраждали, є загиблі (фото, відео)

Під Москвою прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: чимало людей постраждали, є загиблі (фото, відео)

Рятувальники припускають, що під завалами можуть бути люди.

У Росії в підмосковному Ногінську вранці 8 вересня стався вибух побутового газу в житловому будинку. У результаті інциденту обвалилася частина зовнішньої стіни і перекриття. Екстрені служби розбирають завали. Відомо про щонайменше дев'ятьох потерпілих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок та інформують росЗМІ.

Хвилею знесло перекриття з другого до четвертого поверху. Як повідомляє ТАСС, зруйновано щонайменше вісім квартир. Усіх жителів будинку евакуювали, а їх понад 170 осіб.

Російські рятувальники продовжують розбирати завали. Припускають, там ще можуть бути люди.

За останньою інформацією росЗМІ, постраждали від вибуху 9 осіб. За попередніми даними, серед потерпілих двоє дітей віком 5 і 11 років.

ТАСС з посиланням на російських міністрів повідомляє, що постраждалі під час вибуху газу перебувають в стані середньої тяжкості. Всі вони госпіталізовані.

Також є інформація, що трьох людей, серед яких двоє дітей, вдалося врятувати. За останніми даними, в результаті вибуху загинули двоє людей - чоловік і жінка.

Нагадаємо, раніше в російському місті Новосибірську внаслідок вибухів та пожежі на газовій автозаправній станції зазнали опіків та травм два десятки осіб, серед них — двоє пожежників.

Також у Росії нещодавно сталася пожежа в приватному будинку в Удмуртії, внаслідок якої загинула сім'я з шести осіб.

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