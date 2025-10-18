У Росії прогримів потужний вибух на заводі, що постачає армії РФ порох: є загиблі (відео)

Вибух / © фото з соцмереж

Реклама

У Росії прогримів потужний вибух на хімзаводі «Авангард» у місті Стерлітамаку, яке виробляє порох та вибухові речовини для військових потреб.

Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанський у Telegram.

Будівля одного з цехів зруйнована, багато співробітників перебувають під завалами.

Реклама

Офіційно повідомляється про двох загиблих та 10 поранених. У місцевих групах місцеві мешканці пишуть, що загиблих є значно більше.

Містом їздить багато швидких.

«Найсмішніше, що начебто саме рвонуло, не БпЛА», — зазначив Казанський.

Дата публікації 08:31, 18.10.25 Кількість переглядів 20 У Росії "сам себе знищив" завод, що виробляє порох

Нагадаємо, у Сочі лунали вибухи: туристів спускали до підвалів.

Реклама

Крім того, в Росії вночі зупинили роботу семи аеропортів: у Сочі затримано 27 рейсів.