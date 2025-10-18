ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

У Росії прогримів потужний вибух на заводі, що постачає армії РФ порох: є загиблі (відео)

Будівля одного з цехів зруйнована, багато співробітників перебувають під завалами.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибух

Вибух / © фото з соцмереж

У Росії прогримів потужний вибух на хімзаводі «Авангард» у місті Стерлітамаку, яке виробляє порох та вибухові речовини для військових потреб.

Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанський у Telegram.

Будівля одного з цехів зруйнована, багато співробітників перебувають під завалами.

Офіційно повідомляється про двох загиблих та 10 поранених. У місцевих групах місцеві мешканці пишуть, що загиблих є значно більше.

Містом їздить багато швидких.

«Найсмішніше, що начебто саме рвонуло, не БпЛА», — зазначив Казанський.

Нагадаємо, у Сочі лунали вибухи: туристів спускали до підвалів.

Крім того, в Росії вночі зупинили роботу семи аеропортів: у Сочі затримано 27 рейсів.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie