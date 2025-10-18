- Дата публікації
У Росії прогримів потужний вибух на заводі, що постачає армії РФ порох: є загиблі (відео)
Будівля одного з цехів зруйнована, багато співробітників перебувають під завалами.
У Росії прогримів потужний вибух на хімзаводі «Авангард» у місті Стерлітамаку, яке виробляє порох та вибухові речовини для військових потреб.
Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанський у Telegram.
Будівля одного з цехів зруйнована, багато співробітників перебувають під завалами.
Офіційно повідомляється про двох загиблих та 10 поранених. У місцевих групах місцеві мешканці пишуть, що загиблих є значно більше.
Містом їздить багато швидких.
«Найсмішніше, що начебто саме рвонуло, не БпЛА», — зазначив Казанський.
