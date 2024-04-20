У Росії прокоментували успішне голосування у Конгресі за допомогу Україні

У РФ не приховують роздратування через успішне голосування за виділення допомоги Україні.

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт H.R.8038 "Про мир через силу в ХХІ столітті", який включає пріоритети національної безпеки, в тому числі санкції проти Ірану, арешт заморожених російських суверенних активів та заборону мережі TikTok.

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Про це повідомляє Укрінформ.

У повідомленні вказується що ініціативу підтримали 360 законодавців, проти виступили 58.

Російські засоби масової пропагандисти повідомили, що у Кремлі заявили, що США "доведеться відповісти" за конфіскацію заморожених активів РФ.

Також представник російського диктатора Пєсков заявив, що "рішення палати представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні ще більше збагатить США і ще більше розорить Україну".

В свою чергу представник МЗС РФ Захарова заявила, що виділення США військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню нібито "посилить світові кризові явища".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп розвіяв основні "міфи" щодо голосування в Конгресі за допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп зробив неочікувану заяву про необхідність виживання України і дорікнув Європі.

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