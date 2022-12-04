У Росії пролунав вибух в п'ятиповерховому будинку: багато загиблих та потерпілих (фото)

На місці події загинуло 4 осіб.
У Росії у місті Нижньовартовськ Тюменської області у неділю, 4 грудня, в багатоповерховому будинку пролунав вибух. Інцидент стався через витік газу.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Через вибух у багатоповерхівці Нижньовартовська стався обвал двох під'їздів. На місці події загинуло щонайменше 4 людини, ще 10 осіб отримали травми.
За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу. Також у будинку знайшли розгерметизований газовий балон. Під звалами можуть бути росіяни. На місці події працюють екстрені служби.
Інші інциденти у Росії
У місті Єйськ Краснодарського краю РФ 17 жовтня на житловий будинок впав військовий літак. Він зруйнував кілька підїздів, на місці події загинули люди. Саме з цього міста РФ найчастіше бомбардує Україну, вбиваючи українців та знищуючи нашу інфраструктуру.
У російській Казані дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом "Я люблю свого тата", визнали винною у "дискредитації окупаційної армії".
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