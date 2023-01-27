У Росії зникло понад пів мільйона татар: Путіна просять перерахувати

Згідно з останнім переписом населення, чисельність татар у РФ скоротилася майже на 600 тисяч осіб.

Голова Ради татар Афганістану Забіхулло Надері Татар попросив Путіна провести заново Всеросійський перепис населення, який вже відбувався 2021 року, або ретельно перевірити його результати ще раз. У Росії кудись поділося майже 600 тисяч татар.

Як повідомляє 27 січня Telegram-канал Baza, відповідний лист напередодні було відправлено до інтернет-приймальні президента РФ.

У своєму посланні Забіхулло Надері відзначає вагому роль татар у світовій історії та висловлює занепокоєння тим, що, згідно з останнім переписом населення в Росії, чисельність татар у РФ скоротилася майже на 600 тисяч осіб.

"Нам, татарам, - йдеться у листі, - сумно спостерігати за тим, що відбувається".

Фото: із соцмереж

Голова афганської ради від імені всіх татар просить провести перевірку результатів перепису чи провести її заново.

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За даними Росстату, чисельність татар у Росії за підсумками перепису населення 2021 року становила 4,71 млн осіб. Якщо порівнювати з переписом 2010 року, то їхня кількість справді скоротилася на 597 тис., або на 11,3% (з 5,31 млн осіб 2010 року). Татари є другим основним за чисельністю етносом Росії.

В Афганістані проживає близько 3 мільйонів татар. Тобто там є найбільша діаспора татар у світі.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін готує населення Росії до того, що їм доведеться вести тривалу війну, але не тільки з Україною, а із “колективним Заходом” та “країнами НАТО”.

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