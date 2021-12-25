У Росії пропонують офіційно відзначати “день пам’яті” за розвалом СРСР

У законопрєкті, внесеному в Держдуму РФ, хочуть встановити датою такого “поминального” дня 26 грудня.

Віцеспікер російської Держдуми Борис Чернишов, який представляє в парламенті РФ партію ЛДПР, запропонував встановити в Росії 26 грудня день пам'яті про припинення існування СРСР.

Про це повідомляє російське видання РБК.

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У пояснювальній записці до законопроєкту Чернишов називає розпад СРСР головною геополітичною катастрофою XX століття, “яка призвела до дезінтеграції у різних сферах життя суспільства, загострення економічної та політичної кризи, виникнення конфліктів на національному ґрунті”.

День пам’яті російський політик пропонує встановити 26 грудня, оскільки саме цього дня СРСР припинив своє існування в 1991 році. На його думку, росіяни в цей день повинні “згадувати про цю трагедію”, зокрема, проводити пам'ятні заходи.

Нагадаємо, збірна Росії з хокею потрапила в гучний скандал через те, що виступала на нещодавньому Кубку Першого каналу в формі з написом "СРСР".

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