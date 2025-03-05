У Росії пропонують роздавати землю на кордоні з НАТО учасникам війни в Україні

В російському парламенті заявили, що в РФ стоять пусткою тисячі кілометрів землі, які потрібно “захищати”.

Держдума РФ розглядатиме законопроєкт, який передбачає безоплатне передавання земельних ділянок учасникам вторгнення до України та сім’ям загиблих окупантів. Землю для цього пропонують виділити в Карелії та Ленінградській області – на кордоні з Фінляндією, яка віднедавна стала членом НАТО.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Один зі співавторів документу, перший заступник голови думського комітету з аграрних питань Олег Нілов заявив, що в Росії стоять пусткою тисячі кілометрів землі, які потрібно “захищати”.

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Він вважає, що на своїх земельних ділянках учасники вторгнення до України проходитимуть “соціальну реабілітацію”.

Водночас Нілов пропонує роздавати “ветеранам СВО” не лише землю, а й ліси, які, за його словами, в Росії "десятками мільйонів пропадають, горять, кудись зникають".

У виданні нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін розпорядився виділяти учасникам війни, які “відзначилися”, безкоштовні ділянки в Підмосков'ї та анексованому Криму. Торік призначена Кремлем влада Криму повідомила, що безоплатно наділятиме землею на півострові росіян, які підписали контракт з російською армією.

Нагадаємо, в Пермському краї Росії помилуваний Путіним карний злочинець і "герой" війни проти України вбив батька та 86-річну бабусю колишньої дівчини.

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