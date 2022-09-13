У Росії пропонують страчувати тих, хто неправильно розуміє слова про "мобілізацію"

У Росії пропонують страчувати тих, хто не згоден із заявами про загальну мобілізацію.

У КПРФ заявили, що Росія нібито "воює з НАТО", а тому їм потрібно мобілізувати економіку та ресурси, а ті, хто з цим не погоджується - заслужили на страту.

Про це заявив прессекретар КПРФ Олексій Ющенко, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Ющенко заявив, що Зюганов мав на увазі необхідність провести повну мобілізацію ресурсів, економіки та політичної системи через "загрозу для держави". Комуністу також привиділося, що нібито держави НАТО оголосили війну РФ та загрожують державі-терористці зникненням.

"Деякі групи займаються відвертими провокаціями, як ті, хто поширив цю новину, скажу більше, таких взагалі страчувати треба", - заявив Ющенко.

Нагадаємо, в Росії заговорили про загальну мобілізацію. Під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття “спеціальна військова операція” та оголосити мобілізацію. Проте росіянам не сподобалися такі перспективи і вони почали "посилати" Зюганова на х*р.

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