У Росії протестують проти мобілізації за допомогою порожніх каструль: відео

Проведення акції без виходу на вулиці організатори "Маршу порожніх каструль" пояснюють мотивами безпеки для учасників.

У суботу, 6 квітня, в деяких містах Російської Федерації жінки відгукнулися на заклик руху "Дружини мобілізованих" і вийшли на протест з порожніми каструлями. Вони калатають у них ложками, тим самим вимагаючи припинити мобілізацію в РФ.

Перші відео цієї “сміливої” акції, яка поодиноко відбувається на балконах та біля відкритих вікон квартир, з’явилися у Мережі.

Також читайте У Росії раптово помер затриманий під час масових протестів у Башкортостані Проведення акції без виходу на вулиці організатори "Маршу порожніх каструль" пояснюють мотивами безпеки для учасників. Telegram-канал "Путь домой", який є головним рупором руху “Дружини мобілізованих”, повідомляє, що в такий спосіб активістки вимагають підписати указ про завершення режиму мобілізації в Росії, щоб тим самим "звільнити людей з мобілізаційного рабства" і не допустити нових хвиль мобілізації.

Калатання в каструлі повинно було розпочатися о 17:00 за місцевим часом, який у кожному з 11 часових поясів РФ різний.

"Найскладніше - це почати. А далі задзвенить вся країна", - переконані російські активістки.

Нагадаємо, 10 лютого цього року російські опозиційні видання оприлюднили кадри, на яких члени громадського руху "Путь домой" покладають квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Вони закликали до демобілізації своїх родичів.

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