У Росії провели акцію для школярів “1488 пелюсток пам’яті”: число викликало двозначні асоціації

Освітяни у Твері вирішили підрахувати кількість днів, упродовж яких місто було окуповане нацистами.

У російському місті Твері провели акцію до річниці визволення від нацистських окупантів в часи Другої світової війни під двозначною назвою “1488 пелюсток пам'яті”. Користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що число повторює комбінацію цифр 14/88, яка є одним із символів неонацистів.

Про це повідомляє в понеділок, 10 січня, російське видання "Ридус".

Інформацію про цей захід, присвячений 80-річчю визволення міста Калініна, як в радянський час називалася Твер, було опубліковано на сайті місцевого управління освіти.

“Загалом 1488 пелюсток на згадку про кожну годину, прожиту містом Калініним в окупації. Місто Калінін пробуло в окупації 62 дні - 1488 годин!" - йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмереж не тільки зауважили схожість у назві заходу із неонацистською символікою, але й підрахували, що насправді окупація міста тривала не 1488, а щонайбільше 1477 годин.

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“Вівся чисто арифметичний підрахунок. Кількість днів, упродовж яких німці займали Калінін, помножили на 24 години на добу”, - пояснив начальник міського управління освіти, зауваживши, що вперше чує про неонацистське значення такої комбінації цифр.

“До будь-яких цифр можна причепитися або неправильно тлумачити. Тлумачників різних – астрологів, нумерологів – море”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон “Про геноцид білоруського народу”, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення масового винищення білорусів у роки Другої світової війни та у повоєнний період.

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