У Росії пригрозили Британії ядерним ударом на тлі побоювань щодо Третьої світової війни: яка причина

Російський пропагандист Володимир Соловйов / © Associated Press

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Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов виступив із моторошною погрозою ядерного удару по Великої Британії. Це сталося на тлі інформації про використання українськими силами британських ударних дронів для атак у глибині Росії та побоювань щодо Третьої світової війни.

Про це йдеться у статті Express.

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Ядерні погрози Соловйова на адресу Британії

Соловйов закликав завдати ядерного удару по Британії, запропонував бити по підприємствах країни-виробниках зброї і топити судна, які перевозять озброєння для України.

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«Ударити по них „Посейдоном“ [підводним ядерним дроном]. Дайте британцям три дні, щоб навчитися дихати під водою, а потім ударити по них „Посейдоном“, — заявив пропагандист у ефірі державного телеканалу.

Російські військові джерела стверджують, що ядерний підводний дрон «Посейдон» зможе спричинити вибух біля узбережжя, який нібито накриє Британію радіоактивною хвилею. Минулого місяця президент РФ Володимир Путін заявив, що розробка цієї зброї наближається до завершення і вона незабаром може бути готова до розгортання.

Крім того, Соловйов закликав закрити посольство Британії в Москві та вислати з Росії британських журналістів.

«Коли вони нарешті позбудуться всіх цих британських журналістів [у Москві], усієї цієї блювотної антиросійської наволочі, звідси…? Вигнати їх усіх звідси, закрити [британське] посольство і викинути їх», — висловився він.

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Інший кремлівський пропагандист Володимир Корнілов заявив, що Британія має «нервувати» через повідомлення про застосування її дронів для ударів по цілях у глибині Росії.

«Вони з гордістю пишуть, що нарешті британські дрони завдають ударів по російських підприємствах, вони називають ці підприємства. Вони посилаються на анонімне джерело у британському Міністерстві оборони, яке каже, що Росія весь цей час тримала нас у напрузі…. Тепер ми показуємо Росії, що більше не нервуємо…. Погано те, що вони не нервують. Звичайно, вони повинні нервувати», — сказав Корнілов.

Він пригрозив Британії можливістю дзеркальної відповіді.

«Якщо британські газети хваляться, що їхні дрони вже завдають ударів по цивільних цілях у глибині Росії, то, безумовно, ми можемо зробити те саме. Чи це щось зовсім інше?» — висловився пропагандист.

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Своєю чергою Соловйов заявив: «Тепер удари вглиб Росії здійснюються британською зброєю… це класична англосаксонська війна. Нам потрібно розуміти, з ким ми воюємо, і відповідати асиметрично….»

Заклик до ударів по цілях у ЄС і суднах з військовими вантажами для України

Він також закликав до ударів по цілях у європейських країнах і суднах, які перевозять військові вантажі для України.

«Ми не повинні звертати увагу на те, що вони говорять або думають. Їх потрібно знищувати. Починаючи з країн Балтії, через які знову пролітали дрони, і закінчуючи портами в Румунії, через які вони імпортують зброю, а також заводами в Англії, Італії, Франції та Німеччині, ми повинні топити їхні кораблі, які перевозять військові постачання для Збройних сил України. І навіть не хвилюйтеся через це. У цьому немає сенсу», — заявив російський пропагандист.

Ці заяви прозвучали після того, як російський депутат Андрій Луговий, відомий своєю жорсткою позицією, заявив, що Британія нібито була залякана попередженням Путіна про можливість затримання західних суден у Тихому та інших океанах у відповідь на затримання кораблів російського «тіньового флоту».

«Спроба британців легалізувати піратство завершилася черговим провалом. Чи варто було ризикувати? Обіцянка Володимира Путіна відповісти Заходу на захоплення російських кораблів змусила Лондон визнати, що його сила вже не та, якою була колись. Англія більше не є „володаркою морів“, — заявляв Луговий.

Він також процитував слова лорда Веста, колишнього Першого морського лорда та начальника штабу ВМС, а також колишнього міністра від Лейбористської партії:

«Наш флот скорочували, скорочували і ще раз скорочували, і у нас недостатньо кораблів, щоб виконувати нашу роль із забезпечення безпеки глобального судноплавства».

Використання британських дронів в Україні — що відомо

Тим часом повідомляється, що британський Nyan — реактивний ударний безпілотник із вуглецевого волокна, розроблений компанією Callen-Lenz із Вілтшира, дочірньою структурою BAE Systems, — уже використовувався Україною.

Розмах крил дрони перевищує 9 футів (понад 2,74 м), а заявлена дальність його польоту становить понад 150 миль (понад 241 км).

Крім того, Україна застосовувала ще один безпілотник британського виробництва, назву якого не розголошують. Його запускають із катапульти, а дальність польоту перевищує 600 миль (понад 965 км).

Такі системи можна запускати швидкими залпами, щоб проривати або перевантажувати російську протиповітряну оборону.

За повідомленнями, британські безпілотні системи брали участь в операціях проти російських нафтопереробних заводів та інших об’єктів інфраструктури протягом останніх шести місяців.

Нагадаємо, за інформацією BBC, британські дрони, розроблені двома компаніями, вперше застосували для ударів по військових та промислових об’єктах у Росії, зокрема НПЗ і складах Wildberries. За оцінками, економічні збитки від цих атак перевищили 35 млрд фунтів стерлінгів.

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